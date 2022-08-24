Üniversite öğrencileri için yurt başvuruları başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Üniversite öğrencileri için yurt başvuruları başladı

24.08.2022 12:39
Üniversite öğrencileri için yurt başvuruları başladı

Ankara Cebeci Site Yurdu Üniversite öğrencileri için yurt başvuruları başladı ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 eğitim öğretim yılı yurt başvurularını başlattıklarını duyurdu.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Üniversite öğrencileri için Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuruları başladı. Resmi yurt ücretlerini eylül ayında açıklayacağız" dedi.

Bakan Kasapoğlu, Ankara'daki Cebeci Site Yurdu'nda düzenlediği basın toplantısında, illerde ve ilçelerde yurt altyapısını geliştirmeye hızlı bir şekilde devam ettiklerini söyledi. An itibarıyla ülke genelinde bakanlığa bağlı yurt kapasitesinin 800 binin üstüne çıktığını kaydeden Kasapoğlu, "2002 yılındaki 198 bin kapasiteyi ve o kapasitenin baştan sona yenilendiğini biliyorsunuz. Bu 21 yıllık süreç; genç odaklı anlayışın, Türkiye'nin gücünün ürünüdür. Yurtlarımız; ısınması, soğutması, beslenmesi, duşu, lavabosu, çalışma mekanları ve internetiyle her anlamda özgür bir alan. Böyle bir sistemin dünyada eşi benzeri yok. İspanya öğrenci konaklama talebinin yüzde 6'sını, İngiltere yüzde 24'ünü, Almanya yüzde 11'ini, Fransa yüzde 15'ini, Amerika ise yüzde 12'sini karşılıyor. Bizim geçtiğimiz yıl, yerleştirme oranımız pandemiye rağmen yüzde 90'ın üzerinde" dedi.

'TÜFE'SİZ, ÜFE'SİZ KREDİ İMKANI SUNACAĞIZ'Türkiye'nin, kredi ve burs sistemiyle dünyada örneği olmayan bir ülke olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Bir kalemde 30 milyara yakın bir tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranını gençlerimizin üzerinden aldık. Bundan sonraki süreçte Meclis'imiz ilgili çalışmayı ekim ayında bitirecek. Gençlerimize TÜFE'siz, ÜFE'siz bir kredi imkanı sunacağız. Biz yaptıklarımızla, icraatlarımızla, ürettiklerimizle konuşuyoruz. Bununla birlikte gençlerin yanında olmaya, onlarla bu yolu yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.'YURT BAŞVURULARI BAŞLADI'Üniversiteye yeni başlayacak gençler için bakanlık olarak tüm kurumlarla iş birliklerini en güçlü seviyede tuttuklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Çok kapsamlı bir hazırlık çalışmamız var. Üniversite öğrencileri için Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022-2023 eğitim-öğretim yılı yurt başvuruları başladı. Öğrenciler, pazar akşamına kadar e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Yapılan başvurular, bundan önce olduğu gibi bu süreçte de hiçbir şekilde insan eli değmeden, tamamen dijital ortamda değerlendirilecek. Öğrencilerimizin gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerine göre yerleştirmeler otomatik olarak gerçekleştirilecek. 12 farklı kurumdan alınan, doğrulanan bilgilerle birlikte asil ve yedek öğrencilerimiz açıklanmış olacak" ifadelerini kullandı.'YURT ÜCRETLERİNİ EYLÜLDE AÇIKLAYACAĞIZ'

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kasapoğlu, yurt ücretleriyle ilgili "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde açıklayacağız" dedi. Bakan Kasapoğlu ayrıca seyahat eden gençlerin yaz aylarında 81 ildeki bakanlık yurtlarında ücretsiz konaklamasına imkan tanıyan 'Seyahatsever' projesinin önümüzdeki sene de devam edeceğini söyledi.


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Togo Cumhuriyeti, Mehmet Kasapoğlu, gençlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversite öğrencileri için yurt başvuruları başladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:53 Muğla'da safari aracı devrildi! Korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
17:33 Deneyimli hoca Jorge Jesus'tan Galatasaray ve Beşiktaş taraftarının tepkisini çeken "Küçük takım" göndermesi
17:17 Onur Buldu'nun ayrılığı ile sarsılan Güldür Güldür'e 3 bomba transfer!
16:56 Parti görüntüleri ortaya çıkan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, kendisini savunurken gözyaşlarını tutamadı
16:43 Cristiano Ronaldo'dan canlı yayında gündem olan hareket! Efsane futbolcunun elini sıkmadı
16:28 Satın aldığı iş yerinden çıkan 1 kilo altını sahibine verdi
16:06 46 yaşındaki Ebru Akel'in yoga paylaşımı beğeni topladı
16:24 CHP'li Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine karşı çıktı: Sizin saltanat geminiz batıyor
15:57 Fener'in teknik patronu Jesus'tan "yabancı sınırı" itirafı: Alışmam gereken bir problem
15:40 İstanbul'da okul ve personel servis ücretlerine zam geldi! İşte yeni ücretler...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 18:06:22. #1.12#
SON DAKİKA: Üniversite öğrencileri için yurt başvuruları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement