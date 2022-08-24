Üniversite öğrencileri için yurt başvuruları başladı

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Üniversite öğrencileri için Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuruları başladı. Resmi yurt ücretlerini eylül ayında açıklayacağız" dedi.

Bakan Kasapoğlu, Ankara'daki Cebeci Site Yurdu'nda düzenlediği basın toplantısında, illerde ve ilçelerde yurt altyapısını geliştirmeye hızlı bir şekilde devam ettiklerini söyledi. An itibarıyla ülke genelinde bakanlığa bağlı yurt kapasitesinin 800 binin üstüne çıktığını kaydeden Kasapoğlu, "2002 yılındaki 198 bin kapasiteyi ve o kapasitenin baştan sona yenilendiğini biliyorsunuz. Bu 21 yıllık süreç; genç odaklı anlayışın, Türkiye'nin gücünün ürünüdür. Yurtlarımız; ısınması, soğutması, beslenmesi, duşu, lavabosu, çalışma mekanları ve internetiyle her anlamda özgür bir alan. Böyle bir sistemin dünyada eşi benzeri yok. İspanya öğrenci konaklama talebinin yüzde 6'sını, İngiltere yüzde 24'ünü, Almanya yüzde 11'ini, Fransa yüzde 15'ini, Amerika ise yüzde 12'sini karşılıyor. Bizim geçtiğimiz yıl, yerleştirme oranımız pandemiye rağmen yüzde 90'ın üzerinde" dedi.

'TÜFE'SİZ, ÜFE'SİZ KREDİ İMKANI SUNACAĞIZ'Türkiye'nin, kredi ve burs sistemiyle dünyada örneği olmayan bir ülke olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Bir kalemde 30 milyara yakın bir tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranını gençlerimizin üzerinden aldık. Bundan sonraki süreçte Meclis'imiz ilgili çalışmayı ekim ayında bitirecek. Gençlerimize TÜFE'siz, ÜFE'siz bir kredi imkanı sunacağız. Biz yaptıklarımızla, icraatlarımızla, ürettiklerimizle konuşuyoruz. Bununla birlikte gençlerin yanında olmaya, onlarla bu yolu yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.'YURT BAŞVURULARI BAŞLADI'Üniversiteye yeni başlayacak gençler için bakanlık olarak tüm kurumlarla iş birliklerini en güçlü seviyede tuttuklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Çok kapsamlı bir hazırlık çalışmamız var. Üniversite öğrencileri için Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022-2023 eğitim-öğretim yılı yurt başvuruları başladı. Öğrenciler, pazar akşamına kadar e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Yapılan başvurular, bundan önce olduğu gibi bu süreçte de hiçbir şekilde insan eli değmeden, tamamen dijital ortamda değerlendirilecek. Öğrencilerimizin gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerine göre yerleştirmeler otomatik olarak gerçekleştirilecek. 12 farklı kurumdan alınan, doğrulanan bilgilerle birlikte asil ve yedek öğrencilerimiz açıklanmış olacak" ifadelerini kullandı.'YURT ÜCRETLERİNİ EYLÜLDE AÇIKLAYACAĞIZ'

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kasapoğlu, yurt ücretleriyle ilgili "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde açıklayacağız" dedi. Bakan Kasapoğlu ayrıca seyahat eden gençlerin yaz aylarında 81 ildeki bakanlık yurtlarında ücretsiz konaklamasına imkan tanıyan 'Seyahatsever' projesinin önümüzdeki sene de devam edeceğini söyledi.