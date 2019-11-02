Son Dakika Haberleri: Ankara çevre ve şehircilik bakanı murat kurum, verimlilik ve teknoloji fuarı'nda konuştu-1
Son Dakika Güncel Ankara çevre ve şehircilik bakanı murat kurum, verimlilik ve teknoloji fuarı'nda konuştu-1

Ankara çevre ve şehircilik bakanı murat kurum, verimlilik ve teknoloji fuarı'nda konuştu-1

6 saat önce

ANKARA Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda konuştu-1.

ANKARA Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda konuştu-1

Ankara çevre ve şehircilik bakanı murat kurum, verimlilik ve teknoloji fuarı'nda konuştu-1

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:07 Kaynak: DHA
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