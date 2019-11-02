ANKARA Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda konuştu-1

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Abdullah Gül'ün Ahmet Davutoğlu planı belli oldu: Bekleyelim

"Boğazdaki imar yetkisi İBB'de değildir" diyen Bakan Kurum'a İmamoğlu'ndan yanıt: İBB'yi ya unuttu ya da unutturdular