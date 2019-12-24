Son Dakika › Güncel › Ankara çevre ve şehircilik bakanı murat kurum ankara'da, soruları yanıtladı-1 - Son Dakika
Ankara çevre ve şehircilik bakanı murat kurum ankara'da, soruları yanıtladı-1
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Ankara'da, soruları yanıtladı-1. Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:06 Kaynak: DHA
Son Dakika Çocuğunun yanında eşini döven koca için istenen ceza belli oldu Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi Vatandaşı memnun eden uygulama! Üslup kuralına uymayan pazarcının tezgahı kapatılıyor