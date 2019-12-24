Ankara çevre ve şehircilik bakanı murat kurum ankara'da, soruları yanıtladı-1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara çevre ve şehircilik bakanı murat kurum ankara'da, soruları yanıtladı-1 - Son Dakika

Ankara çevre ve şehircilik bakanı murat kurum ankara'da, soruları yanıtladı-1

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Ankara'da, soruları yanıtladı-1.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Ankara'da, soruları yanıtladı-1

Ankara çevre ve şehircilik bakanı murat kurum ankara'da, soruları yanıtladı-1

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:06 Kaynak: DHA
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