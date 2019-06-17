Son Dakika Haberleri: Ankara Çevre Yolu'nda tır devrildi: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ankara Çevre Yolu'nda tır devrildi: 1 yaralı

12 dakika önce

Ankara Çevre Yolu'nda kontrolden çıkan tır devrildi.

Ankara Çevre Yolu'nda tır devrildi: 1 yaralı, System.String[]
Ankara Çevre Yolu'nda kontrolden çıkan tır devrildi. Kendi imkanları ile araçtan çıkan tır şoförü, hastanede tedavi altına alındı.

Başkent'te sabah saatlerinde çevre yolu İstanbul istikametinde meydana gelen kazada H.A. idaresindeki 34 JP 7305 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarına devrildi. Kaza sonrasında kendi imkanları ile tırdan çıkan şoför H.A. hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dondurulmuş ürünler taşıyan tırın dorsesinde kaza anında boş paletlerin olduğu öğrenildi.

Trafik polisi kazayla ilgili inceleme başlatırken, tırın sahibi olduğu firma yetkilileri olay yerine gelerek aracın kaldırılması için çekici çağırdı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:08 Kaynak: İHA
Sabah, Ankara, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kimliğini unutan ve kaybeden öğrencilerin imdadına polis yetişti Ankara polisi 'avcıları' avladı Evde kız kardeşiyle yabancı bir adam görünce dehşet saçtı Freni boşalan cip, bisikleti altına alıp dondurma dolabına çarptı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 12:20:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara Çevre Yolu'nda tır devrildi: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]