Son Dakika Haberleri: Ankara - Çevre Yolunda Bariyerlere Çarpan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Ankara - Çevre Yolunda Bariyerlere Çarpan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

1 saat önce

Çevre yolunda bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı.

Çevre yolunda bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:28 Kaynak: DHA

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