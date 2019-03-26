Ankara - Çevre Yolunda Bariyerlere Çarpan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
1 saat önce
Çevre yolunda bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı.
Çevre yolunda bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:28 Kaynak: DHA
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