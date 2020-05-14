ANKARA Cezaevinde öğrendiği mesleği, işe dönüştürdü - Son Dakika
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ANKARA Cezaevinde öğrendiği mesleği, işe dönüştürdü

10 dakika önce

Cezaevinde öğrendiği mesleği, işe dönüştürdüANKARA'da 'kamu yararına çalışma cezası' kapsamında kamu kurumlarının elektrik işlerini yapan ve bu sürede girişimcilik kursuna da katılan eski hükümlü Cengiz Kurt (48) tahliye olduktan sonra İŞKUR hibesiyle kendi iş yerini açtı.

Cezaevinde öğrendiği mesleği, işe dönüştürdü

ANKARA'da 'kamu yararına çalışma cezası' kapsamında kamu kurumlarının elektrik işlerini yapan ve bu sürede girişimcilik kursuna da katılan eski hükümlü Cengiz Kurt (48) tahliye olduktan sonra İŞKUR hibesiyle kendi iş yerini açtı.

Keçiören ilçesinde oturan 2 çocuk babası Cengiz Kurt, devlet memuru olarak çalışırken 2011 yılında işlediği bir suç nedeniyle 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezasının 5 yılını cezaevinde çeken Kurt'un kalan cezası, denetimli serbestlik kapsamında kamu yararına çalışma cezasına çevrildi. Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde çalışmaya başlayan Kurt, hem burası hem de çeşitli kamu kurum ve kuruluşların elektrik ve elekronik işlerini yaptı. Kurt, daha önce hiç eğitim almadığı bu alanda kendisini geliştirirken, bu dönemde girişimcilik kursuna da gitti.

TAHLİYE OLDU, İŞ YERİNİ AÇTI

2018 yılında şartlı tahliye edilen Kurt, iş bulamayınca, cezaevinde öğrenip geliştirdiği mesleği işe dönüştürdü. İŞKUR'un eski hükümlülere yönelik 'kendi işini kurma' projesine başvuran Kurt, 30 bin lira hibe ile Keçiören'de elektrik ve güvenlik kameraları üzerine kendi işyerini açtı. Kurt, küçükken elektrik işlerine ilgisi olmasına rağmen, bu konuda hiç eğitim almadığını söyledi. Kurt, cezaevinde kamu yararına işte çalışırken mesleği öğrendiğini anlatarak, "Tahliye sonrası iş bulmakta zorluk yaşadım. Kurstan sonra aldığım belge ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün yönlendirmeleriyle İŞKUR'a başvurdum. Mevzuata göre belli bir miktar hibe destek alarak işyerimizi kurduk. Şu an ki işimiz elektrik-elektronik, uydu ve güvenlik kamera sistemleri üzerine. Yaklaşık 8 ay oldu işyerimizi açalı. İşlerimiz gayet güzel. Günden güne büyütmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'YETER Kİ ÇALIŞMAK İSTESİNLER'

Kurt, cezaevinden çıkan hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İŞKUR'a başvurdukları takdirde bu şekilde mesleği olan arkadaşlarımıza her zaman devlet kapısı açık. İnsanın başına her şey gelebilir. Her insan cezaevine girip çıkabilir. Bu hayatın sonu değildir. Kendi ayakları üzerinde durmak isteyen, hayatını idame ettirmek isteyen herkese bu tür imkanlar sağlanıyor. Hiç kimse umudunu yitirmesin. Bizleri bu tür desteklemenin amacı, topluma yeniden kazandırmak, suç işlememizi önlemek, kendi hayatımızı idame ettirmek. Hatırı sayılır şekilde hibe verildi. Yeter ki insanlar çalışmak istesinler, kendi ekmeklerini kendi emekleriyle, alın teriyle, kendi ayakları üzerinde durarak kazanmak istesinler."

ANKARA Cezaevinde öğrendiği mesleği, işe dönüştürdü

Ankara, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 10:43 Kaynak: DHA


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