Son Dakika Haberleri: Ankara chp'li özkoç: figüranlar önemli değil, arkasındakiler kana doymuyor
Son Dakika Güncel Ankara chp'li özkoç: figüranlar önemli değil, arkasındakiler kana doymuyor

Ankara chp'li özkoç: figüranlar önemli değil, arkasındakiler kana doymuyor

11 dakika önce

CHP'li Özkoç: Figüranlar önemli değil, arkasındakiler kana doymuyorCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin, "Bu figüranların ne olup olmadığı önemli değil.

Ankara chp'li özkoç: figüranlar önemli değil, arkasındakiler kana doymuyor, System.String[]

CHP'li Özkoç: Figüranlar önemli değil, arkasındakiler kana doymuyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin, "Bu figüranların ne olup olmadığı önemli değil. Bu figüranlar gider ama arkasında duranlar savaşa ve kana doymayan insanlardır" dedi.

CHP'li Engin Özkoç, TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özkoç, DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ABD'nin operasyonuyla ölü ele geçirilmesine ilişkin bir soru üzerine, emperyalist ülkelerin İslam dünyasında yarattıkları korku ve savaş ortamının El Kaide lideri Usame Bin Ladin ile başladığını bildirdi. Özkoç, "Bu figüranların ne olup olmadığı önemli değil. Bu figüranlar gider ama arkasında duranlar savaşa ve kana doymayan insanlardır. Aslında onların istediği kendi çıkarlarıdır. O çamura, o çukura düşmemek gerekiyor. Ne yazık ki biz Suriye ile ilgili o çamurun içerisine girdik. Türkiye'nin her tarafına o çamuru bulaştırdık. Onun için, 'Bağdadi ölmüş?, dün 'El Kaide lideri bin Ladin ölmüş?, yarın bir başkası çıkacak. Önemli olan onlar değil. Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti'nin duruşudur" dedi.

Özkoç, Meclis'e gelmesi beklenen ikinci yargı paketine ilişkin de, "Birinci yargı paketi önümüze geldi, tartıştık. Henüz önümüze gelen bir şey yok. Geldiği zaman bakacağız. Bizim kırmızı çizgilerimiz var. Bunlara dikkat edeceğiz" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 03:37 Kaynak: DHA
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