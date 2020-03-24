ANKARA CHP'li Özkoç: Ortak bir yasa haline getirme yönünde çaba sarf edeceğiz - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANKARA CHP'li Özkoç: Ortak bir yasa haline getirme yönünde çaba sarf edeceğiz - Son Dakika

ANKARA CHP'li Özkoç: Ortak bir yasa haline getirme yönünde çaba sarf edeceğiz

40 dakika önce

CHP'li Özkoç: Ortak bir yasa haline getirme yönünde çaba sarf edeceğizNursima ÖZONUR- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AK Parti'nin hazırladığı ceza infaz yasa teklifinin taslağına ilişkin, "Önerilerimizi içeren bir çalışmayı bugün kendilerine ileteceğiz.

CHP'li Özkoç: Ortak bir yasa haline getirme yönünde çaba sarf edeceğiz

Nursima ÖZONUR- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AK Parti'nin hazırladığı ceza infaz yasa teklifinin taslağına ilişkin, "Önerilerimizi içeren bir çalışmayı bugün kendilerine ileteceğiz. Ortak bir yasa haline getirme yönünde çaba sarf edeceğiz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AK Parti grubu ile ceza infaz düzenlemesine ilişkin yaptıkları görüşmenin ardından TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özkoç, AK Parti'nin hazırladığı ceza infaz yasa teklifinin taslak metnine ilişkin AK Parti grubu tarafından bilgilendirildiklerini söyledi. Engin Özkoç, ceza infaz düzenlenmesine ilişkin uyuşturucu ticareti, cinsel suçlar ve kadına şiddet konusundaki hassasiyetlerini AK Parti grubuna bildirdiklerini belirterek, "Terörle mücadele yasasının uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle, terör örgütü üyesi olmadığı halde yardım ve yataklık adı altında haksızlığa uğrayan çok sayıda kişinin bulunduğu bu haksızlıkların giderilmesini kapsayacak bir adıma da ihtiyaç olduğunu belirttik. Şu anda dile getirdikleri düşünceleri, kaleme aldıkları görüşleri, yazıları, kitapları nedeniyle tutuklu bulunan gazeteciler, akademisyenler ve iktidar muhaliflerine yönelik düzenleme olması gerektiğini kendilerine bildirdik. Hukukçu arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Önerilerimizi içeren bir çalışmayı bugün içinde kendilerine ileteceğiz. Hafta içinde karşılıklı görüşmeler devam edecek. Kendilerinin bize ifadesi ve bizim onlara ifademiz, ortak bir yasa haline getirme yönünde çaba sarf edeceğiz" dedi.

'DEĞİŞTİRİLMEDEN GEÇERSE 70 BİN KİŞİ FAYDALANACAK'

Özkoç, soru üzerine düzenlemeden bu haliyle 70 bin civarında kişinin yararlanacağını kaydederek, "Eğer farklılaştırılırsa 35-40 bine kadar düşebilir. Uyuşturucu ve cinsel istismarla ilgili bizim hassasiyetimizi ifade ettik. Bu maddenin burada olmaması gerektiğini düşüyoruz. Bu konuyla ilgili net görüşümüzü ifade ettik" diye konuştu.

'KORONAVİRÜS TEKLİFİNİ MECLİS'E TAŞIYORUZ'

Koronavirüs salgınına değinen Özkoç, CHP olarak her türlü sorumluluğu yerine getirmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Bugünlerde konu sadece 65 yaş üstü, büyüklerimizin hem tehdit hem de kendi sağlıkları açısından risk odağı haline getirilmelerini doğru bulmuyoruz. Evde kalabilmenin ekonomik ve sosyal koşullarını sağlamadan insanlarımızı evde tutamazsınız. Yüzde 14'e dayanmış bir işsizlikle koronavirüs sürecine maruz kaldık. Yurttaşlarımıza bir soluk vermezsek insanlarımızı evde tutamaz, bu süreci atlatamayız. Genel başkanımızın 13 maddelik öneri süreci, sosyal devletin sorumluluklarını en az hasarla atlatabilmesi için gereken koşulları anlatmaktadır. Bu 13 maddenin hayata geçirilmesine yönelik 22 maddelik yasa teklifini bugün genel kurul gündemine taşıyoruz" dedi.

Özkoç, tanı kitlerinin ihraç edilmesiyle ilgili, "Koronavirüsün dünyada bu kadar yaygın olmasından sonra 500 bin kitin ABD'ye, Özbekistan'a ve diğer ülkelere satmış olmamız anlaşılır değildir ve kesinlikle de doğru değildir. Meclis'i bilgilendirirken Sağlık Bakanı 'Ayda en az bir milyon üretebilir kapasiteye sahibiz' diyordu. Dün akşamki konuşmada ise Çin'den gelen kitleri söyledi. Şimdi soruyoruz madem ihtiyacımız vardı elimizdekileri neden satıyoruz? Biz salgının önüne geçebilmek için günlerle yarışıyoruz. Sağlık Bakanının yaptığı açıklamalarda birlik ve beraberlik içinde olduğumuz bugünlerde sanki yapılan eleştirilerde kasıt varmış gibi söylem biçimini de doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

'SORUMLULARA EL ÇEKTİRİLMESİ GEREKİYOR'

Engin Özkoç, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çocuklar için hazırlanan uzaktan eğitim programında yayımlanan videoyla ilgili " MEB'in alt yapı hazırlığı olmadığı için aniden gelişen olaylar karşısında hazırlıksız yakalandığını biliyoruz. Ancak okul çağındaki çocuklarımızın bilincine yönelik görüntüler yayınlanıyor olmasını bu konuyu siyasi fırsata çeviren yaklaşımı doğru bulmuyoruz. Sorumluların derhal el çektirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz" dedi. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ANKARA CHP'li Özkoç: Ortak bir yasa haline getirme yönünde çaba sarf edeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:28 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti Meteoroloji, 4 il için toz taşınımı uyarısında bulundu
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi         
12:48
Portekiz'in 7 tepeli başkenti Lizbon: Bu şehirde nefes aldığınızı hissedeceksiniz! Portekiz'in 7 tepeli başkenti Lizbon: Bu şehirde nefes aldığınızı hissedeceksiniz!         
12:18
Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı         
12:17
Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı         
11:56
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti         
11:18
Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı         
10:59
Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi         
10:48
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak         
10:35
Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu         
09:55
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı         
09:48
Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı         
09:43
Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı         
09:34
Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi         
09:18
Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor         
09:16
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 00:09:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANKARA CHP'li Özkoç: Ortak bir yasa haline getirme yönünde çaba sarf edeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]