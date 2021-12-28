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ANKARA: CHP li Öztrak: 20 Aralık gecesi finansal kumpasa şahit olduk - Son Dakika

ANKARA: CHP li Öztrak: 20 Aralık gecesi finansal kumpasa şahit olduk

28.12.2021 10:02

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "20 Aralık gecesi, bu ülkede acımasız bir servet transferine, görülmemiş bir finansal kumpasa şahit olduk. Bu kumpasın mağduru millettir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "20 Aralık gecesi, bu ülkede acımasız bir servet transferine, görülmemiş bir finansal kumpasa şahit olduk. Bu kumpasın mağduru millettir" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. CHP'li Öztrak, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. Öztrak, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirilerini dile getirerek, "Ne yazık ki bugün ülkemizde; milletin alın terini, yurttaşlarımızın emeğini ve birikimini, çarpılacak ganimet gören, sakat bir anlayış iş başında. 20 Aralık gecesi, bu ülkede acımasız bir servet transferine, görülmemiş bir finansal kumpasa şahit olduk. Bu kumpasın mağduru millettir. Milletin feryadı arşa yükseliyor. Partimize şikayet yağıyor. Milletimiz kendisini koruyup, kollasın diye seçtiği hükumetin kendisine kumpas kurmasını hazmedemiyor. Doların 8 lira 31 kuruşlardan, 10 liraya gelmesi, 49 gün sürdü. Ama aynı doların 10 liradan 18 liralara gelmesi, sadece 24 gün sürdü. Sadece 24 günde yüzde 44 devalüasyon. Dolar 10 lirayı geçti. Erdoğan konuşmalarıyla, doların ateşini harladıkça harladı" dedi.

'20 ARALIK KUMPASI UYGULAMAYA KONULDU'

Öztrak, doların 18 liradan 11 liraya düşmesiyle ilgili olarak, "Buradan soruyoruz; 18 liradan doları kim sattı,11 liradan kim topladı? Kamu bankalarının sattığı tüyü bitmedik yetimin hakkı olan 20 milyar doları, kimler ucuz ucuz topladı? Milletin dövizleriyle millet nasıl çarpıldı? 20 Aralık gecesi vatandaşın uykuda olmasını, yurt içi piyasaların kapalı olmasını, Noel tatili nedeniyle, yurt dışı piyasalarda da işlem hacminin sığ olmasını fırsat bilerek '20 Aralık kumpası' uygulamaya kondu. Merkez Bankası ve kamu bankalarının yüklü döviz satışlarıyla, algoritmik emirler tetiklenerek, dolar kuru 18 liralardan, 11 liralara kadar hızla çekildi" ifadelerini kullandı.

'BEYAZ TÜRK, SİYAH TÜRK AYRIMI YOKTUR'

Öztrak, Gaziantep'te, Asiye Ateş'in (4) pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanmasıyla ilgili olarak, "Güzel kızımız Asiye'ye, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Erdoğan küçücük yavrumuzun ve ailesinin acısını kullanıp, 'Beyaz Türk', 'Siyah Türk' diyerek, milleti bölüp parçalamaya uğraşıyor. Millete çektiği kumpası böyle unuttururum sanıyor. Erdoğan'a açıkça söyleyelim; bu ülkede 'Beyaz Türk', 'Siyah Türk' diye bir ayrım yoktur. Bu ülkede 'Namuslular' ve 'Namussuzlar' diye bir ayrım vardır. Bu ülkenin namuslu vatandaşlarının alın teri, göz nuru, yılların emeği ve gayreti, bir gecede Erdoğan eliyle gasp edilmiştir. Erdoğan yırtıcı köpeklerle uğraşmayı belediyelere bıraksın" ifadelerini kullandı.

Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye'ne kayyum atanacağına ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine de, "Millete kurmuş oldukları finansal kumpasın ellerinde patlayacağını artık kendileri de görüyorlar. Şimdi 'bunun üstünü nasıl örteriz' telaşına düştüler. Umarız bu telaşla böyle bir saçmalığa tevessül etmezler. Aksi taktirde gök kubbeyi başlarına yıkarız" diye konuştu.

ANKARA: CHP li Öztrak: 20 Aralık gecesi finansal kumpasa şahit olduk
ANKARA: CHP li Öztrak: 20 Aralık gecesi finansal kumpasa şahit olduk
ANKARA: CHP li Öztrak: 20 Aralık gecesi finansal kumpasa şahit olduk
ANKARA: CHP li Öztrak: 20 Aralık gecesi finansal kumpasa şahit olduk

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Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Aralık, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA: CHP li Öztrak: 20 Aralık gecesi finansal kumpasa şahit olduk - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANKARA: CHP li Öztrak: 20 Aralık gecesi finansal kumpasa şahit olduk - Son Dakika
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