ANKARA CHP'li Öztrak: Bunlar, ülkemizi karıştırmaya yönelik provokasyonlardır - Son Dakika

ANKARA CHP'li Öztrak: Bunlar, ülkemizi karıştırmaya yönelik provokasyonlardır

CHP'li Öztrak: Bunlar, ülkemizi karıştırmaya yönelik provokasyonlardırKaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "İki ayrı caminin ses sisteminden müzik yayını yapıldı.

CHP'li Öztrak: Bunlar, ülkemizi karıştırmaya yönelik provokasyonlardır

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "İki ayrı caminin ses sisteminden müzik yayını yapıldı. Biz bu olayları hep kınadık, bundan sonra da kınamaya ve takip etmeye devam edeceğiz. Bunlar ülkemizi karıştırmaya yönelik ahmakça provokasyonlardır. Yapanlar mutlaka adalet önüne çıkarılmalıdır" dedi.

CHP'li Öztrak, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, İzmir'de iki ayrı caminin ses sisteminden müzik yayını yapıldığını hatırlatarak, "İl başkanımız cami hoparlöründen müzik çaldırılmasının sorumlularının yakalanması için derhal suç duyurusunda bulundu. Bakanlar ise sosyal medyada bunu köpürtme yarışına girdi. Bu sabah da kervana, atama Meclis Başkanı katıldı. Beyefendi siz provokasyonu köpürtme makamı değil, itidal makamısınız. Biz bu olayları hep kınadık, bundan sonra da kınamaya ve takip etmeye devam edeceğiz. Bunlar ülkemizi karıştırmaya yönelik ahmakça provokasyonlardır. Yapanlar mutlaka adalet önüne çıkarılmalıdır. İnanç istismarına yaslanan gerçek ötesi siyaset, son derece tehlikeli bir oyundur" diye konuştu.

'ÖNERİLER GETİRİYOR, YOL GÖSTERİYORUZ'

Korona krizinden sonra dünyada ortaya yeni fırsatlar çıkacağını söyleyen Öztrak, "Ama bu yönetim anlayışıyla siz geçmiştekileri nasıl kaçırdıysanız, bu fırsatları da kaçıracaksınız. Size ilk günden bu yana 'Bütüncül, tutarlı, güven verecek bir program hazırlayın' deyip duruyoruz. Yetmiyor, öneriler getiriyoruz, yol gösteriyoruz. Daha hafta başında Sayın Genel Başkanımız; 16 maddelik bir programı kamuoyuyla paylaştı. Neden yeni bir bütçeye, yeni bir programa ihtiyaç olduğunu gerekçeleriyle ortaya koydu. Dünyanın hangi ülkesinde muhalefet reçete yazıp, hükümete verir? Hiçbir siyasi parti bu kadar olgun davranmaz. Ama ne yapalım? Biz milletimizi çok seviyoruz. Milletimizin aşı, işi daha fazla küçülmesin istiyoruz. Yine belediye başkanlarımız, Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla, milleti yalnız bırakmamak için canla, başla çalışıyor. Adanalı çiftçimizin tarlasında kalan patatesi, soğanı İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarımız alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Hem çiftçilerimiz memnun ediliyor hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız" ifadelerini kullandı.

ANKARA CHP'li Öztrak: Bunlar, ülkemizi karıştırmaya yönelik provokasyonlardır

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Ankara, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 06:03 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA CHP'li Öztrak: Bunlar, ülkemizi karıştırmaya yönelik provokasyonlardır - Son Dakika

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