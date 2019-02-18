Son Dakika Haberleri: Ankara-Chp'li Öztrak, Myk Sürerken Gündeme İlişkin Açıklamalarda Bulundu

Ankara-Chp'li Öztrak, Myk Sürerken Gündeme İlişkin Açıklamalarda Bulundu

25 dakika önce

CHP'li Öztrak, MYK sürerken gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu -5(Tür: Ankara)

CHP'li Öztrak, MYK sürerken gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu -5

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:21 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Ankara, Güncel
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