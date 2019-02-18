Ankara-Chp'li Öztrak, Myk Sürerken Gündeme İlişkin Açıklamalarda Bulundu
25 dakika önce
CHP'li Öztrak, MYK sürerken gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu -5(Tür: Ankara)
CHP
'li Öztrak, MYK
sürerken gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu -5
(Tür: Ankara
)
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:21 Kaynak: DHA
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