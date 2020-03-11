ANKARA CHP'li Torun: Kurultayın ertelenmesi konuşulmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANKARA CHP'li Torun: Kurultayın ertelenmesi konuşulmadı - Son Dakika

ANKARA CHP'li Torun: Kurultayın ertelenmesi konuşulmadı

6 saat önce

CHP'li Torun: Kurultayın ertelenmesi konuşulmadıCHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Kurultayın ertelenmesi veya iptal olması gibi bir süreç şuan için konuşulmadı.

ANKARA CHP'li Torun: Kurultayın ertelenmesi konuşulmadı, System.String[]

CHP'li Torun: Kurultayın ertelenmesi konuşulmadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Kurultayın ertelenmesi veya iptal olması gibi bir süreç şuan için konuşulmadı. Ama şu an bununla ilgili netleşmiş bir konu yok" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Torun, koronavirüs ve korunma yöntemleriyle ilgili CHP'li büyükşehir belediyelerine bildirge gönderdiklerini söyledi. Torun, "Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ortamda yaşamaları, özellikle kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde belli hijyenik ortamların sağlanması ve gerekli tedbirlerin alınması için bir bildirge gönderdik. Zaten biz göndermeden de Ankara, İstanbul, İzmir gibi birçok belediyemiz bu konuda tedbirleri almışlardı. Özellikle toplu taşıma araçlarında, Metroların giriş ve çıkışlarında kısacası vatandaşımızın çok yoğun kullandığı alanları steril hale getirdiler ve çalışmaları da devam ediyor" dedi. Torun, 28-29 Mart tarihlerinde yapılması planlanan CHP kurultayına ilişkin de "Kurultayın ertelenmesi veya iptal olması gibi bir süreç şu an için konuşulmadı. Ama şuan bununla ilgili netleşmiş bir konu yok" diye konuştu.

Torun, Yalova Belediye Başkan Vekilliği görevine getirilen Mustafa Tutuk'un AK Parti grup toplantısında tanıtılmasıyla ilgili de " Vefa Salman, Yalova halkının iradesiyle seçilmiş bir belediye başkanıdır. Vefa Salman, Yalova halkının iradesiyle seçilmiş bir belediye başkanımızdır. Daha önce de bu ayak oyunlarına muhatap olmuştu. 2014 seçimlerinde de seçim tekrarını yaşadı ve orada da yine Yalova halkının iradesiyle göreve gelmişti. 2019'daki yerel seçimlerde aldığı oyla Yalova halkı kendisine güvendiğini ve hizmete devam etmesi gerektiğini ifade etti ve kendisini göreve getirdi" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, Torun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:51 Kaynak: DHA
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