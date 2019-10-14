Son Dakika Haberleri: Ankara chpnin myk toplantısında chp'li salıcı açıklamalarda bulundu - 2
Son Dakika Güncel Ankara chpnin myk toplantısında chp'li salıcı açıklamalarda bulundu - 2

Ankara chpnin myk toplantısında chp'li salıcı açıklamalarda bulundu - 2

1 saat önce

ANKARA CHPnin MYK toplantısında CHP'li Salıcı açıklamalarda bulundu - 2.

ANKARA CHPnin MYK toplantısında CHP'li Salıcı açıklamalarda bulundu - 2

Ankara chpnin myk toplantısında chp'li salıcı açıklamalarda bulundu - 2

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:34 Kaynak: DHA
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