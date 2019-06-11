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Ankara Çiçekçiler Esnafı Odası Başkanı Çimen: "Herkes kendi işini yapacak"

7 saat önce

Ankara Çiçekçiler Esnafı Odası Başkanı Emin Çimen, "Nasıl ki barolar birliğine kayıtlı olmayan biri avukatlık yapamıyorsa, dükkanı olmayan ve kayıtta olmayan birinin de çiçek dükkanı açmaması gerekiyor" dedi.

Ankara Çiçekçiler Esnafı Odası Başkanı Çimen:
Ankara Çiçekçiler Esnafı Odası Başkanı Emin Çimen, "Nasıl ki barolar birliğine kayıtlı olmayan biri avukatlık yapamıyorsa, dükkanı olmayan ve kayıtta olmayan birinin de çiçek dükkanı açmaması gerekiyor" dedi.

Ankara Çiçekçiler Esnafı Odası Başkanı Emin Çimen, sektörlerindeki sorunları basın mensuplarıyla paylaşarak, bu sorunlara çözüm bulunmasını istediklerini söyledi. Yönetim olarak 3 Mayıs'ta, Ankara çiçekçi esnafına hizmet verme adına seçildiklerini belirten Çimen, daha önceki yıllarda da Ankara Çiçekçiler Esnafı Odası Başkanlığı yaptığını söyleyerek, "Hepimizin sektörde kanayan yaraları var. Bunlardan bir tanesi de hastanelere çiçek veremiyoruz oluşumuz. Recep Akdağ döneminde, bakanımızın emriyle ve yazısıyla bütün il sağlık müdürlüklerinden bizim çiçeklerimizi göndereceğimizin iznini aldık. Fakat hastane yönetimleri kendi yönetmenliklerine devam ettikleri için hastanelere çiçek veremiyoruz" diye konuştu.

Bu nedenlerle müşterilerden de çok şikayet aldıklarının altını çizen Çimen, bunun önüne geçmek için Sağlık Bakanının emirlerinin tekrar yazılmasını ve hastanelere talimat verilmesini istediklerini kaydetti. Herkesin kendi işini yapması gerektiğini vurgulayan Çimen, "Çiçekçi çiçeğini satacak. Çiçeği sevenler de çiçek dükkanlarından, çiçek alacaklar. Oto yıkamacısı gelin arabası süslüyor, züccaciye çiçek satıyor. Barolar birliğine kayıtlı olmayan bir avukat, avukatlık yapabilir mi? Nasıl ki barolar birliğine kayıtlı olmayan biri avukatlık yapamıyorsa, dükkanı olmayan ve kayıtta olmayan birinin de çiçek dükkanı açmaması gerekiyor. Biz de bu konuda belediyelerden ve bakanlığımızdan yardımlarını bekliyoruz. Herkes kendi işini yapacak" şeklinde konuştu.

Çimen, çiçeğin toplumda israf olarak göründüğünü söyleyerek, "Bir insana bir çiçek verdiğiniz an tebessüm ettiğini görürsünüz. Çiçek israf değil; çiçek sevgidir, çiçek aşktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:27 Kaynak: İHA
Ankara, Güncel
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