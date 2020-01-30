Ankara çin'deki 35 türk'ü getirecek uçak, ankara etimesgut askeri havaalanı'ndan kalkmak için... - Son Dakika

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Ankara çin'deki 35 türk'ü getirecek uçak, ankara etimesgut askeri havaalanı'ndan kalkmak için...
6 saat önce
ANKARA Çin'deki 35 Türk'ü getirecek uçak, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan kalkmak için hazırlanıyor-3.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:43 Kaynak: DHA
ANKARA Çin'deki 35 Türk'ü getirecek uçak, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan kalkmak için hazırlanıyor-3
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