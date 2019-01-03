Son Dakika Haberleri: Ankara Çin'i Protesto İçin İstanbul'dan Ankara'ya Yürüyen Gruba Jandarma Engeli

Ankara Çin'i Protesto İçin İstanbul'dan Ankara'ya Yürüyen Gruba Jandarma Engeli

47 dakika önce

Çin'i protesto için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen gruba jandarma engeliÇin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine uyguladığı baskıyı protesto etmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen gruba Kızılcahamam çıkışında jandarma tarafından izin verilmedi.

Çin'i protesto için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen gruba jandarma engeli

Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine uyguladığı baskıyı protesto etmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen gruba Kızılcahamam çıkışında jandarma tarafından izin verilmedi.

İstanbul'da yaşayan Doğu Türkistanlılar, İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı. Ellerinde Türk ve Uygur bayrakları olan grup üyeleri, dün Kızılcahamam ilçesine ulaştı. Geceyi Kızılcahamam'da geçiren grup bugün öğle saatlerinde Ankara'ya doğru yola çıktı. Ancak jandarma ekipleri grubu, Kargasekmez mevkiinde durdurarak, yürüyüşlerine izin vermedi. Bunun üzerine grup burada beklemeye başladı.

Grupta bulunan Muhammet Emin Yiğitoğlu, amaçlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek Çin'de Uygur Türklerine uygulanan zulmü anmak olduğunu belirterek, "Öğleden bu yana soğuk havada burada bekliyoruz, geri dönmeyeceğiz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:18 Kaynak: DHA

Jandarma, Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Ankara, Güncel
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