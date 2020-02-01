Ankara çindeki vatandaşları getirecek uçak, vuhan'dan yola çıktı-ek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara çindeki vatandaşları getirecek uçak, vuhan'dan yola çıktı-ek - Son Dakika

Ankara çindeki vatandaşları getirecek uçak, vuhan'dan yola çıktı-ek

6 saat önce

Çindeki vatandaşları getirecek uçak, Vuhan'dan yola çıktı-EK.

Çindeki vatandaşları getirecek uçak, Vuhan'dan yola çıktı-EK

Ankara çindeki vatandaşları getirecek uçak, vuhan'dan yola çıktı-ek

Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:09 Kaynak: DHA
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