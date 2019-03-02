Son Dakika Haberleri: Ankara Çocuk Meclisi Üyeleri Kitap Fuarını Gezdi

Ankara Çocuk Meclisi Üyeleri Kitap Fuarını Gezdi

1 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, Ankara Ticaret Odası Kongresyum'da (ATO Congresium) gerçekleşen 13. Ankara Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.

Ankara Çocuk Meclisi Üyeleri Kitap Fuarını Gezdi, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, Ankara Ticaret Odası Kongresyum'da (ATO Congresium) gerçekleşen 13. Ankara Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.

Başkentli çocukların görüşlerini özgürce ifade edebildikleri, tavsiye kararları aldıkları ve çocuk haklarını öğrendikleri Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi'nin 24. dönem üyeleri, Çocuk Meclisi Başkan Yardımcısı Tuğçe Yalçınkaya'nın yazdığı "Gülçiçek"in imza günü için 13. Ankara Kitap Fuarı'na akın etti.

Minik yazar ve kitap sevgisi

Dördüncü sınıf öğrencisi Tuğçe Yalçınkaya, kitaplarını arkadaşları için imzalarken, ilk kitabının 6 bölümden oluşan "Bu bir rüya mı" adlı kitap, ikinci kitabının ise ailenin önemini anlattığı "Gülçiçek" olduğunu söyledi. Gelecekte şehir planlamacısı ya da mimar olmak istediğini söyleyen minik yazar Yalçınkaya, çocuk kitapları yazmaktan vazgeçmeyeceğini şu sözlerle anlattı:

"Yaşım ne kadar büyürse büyüsün çocuk kitapları yazmak istiyorum. Çocuk kitapları bana daha iyi, daha samimi, daha içten geliyor. İleride de çocuk kitapları yazmak istiyorum." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:05 Kaynak: İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Dansçı, Bebeğiyle Direk Dansı Yaptı Afyonkarahisar'daki Taraftar Kazasında Otobüs Şoförü Alkollü Çıktı

Kağıt Toplama Arabasını Yastık Yapıp Kaldırımda Uyuyan Küçük Çocuk Yürek Burktu CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş, Mal Varlığını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 11:58:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara Çocuk Meclisi Üyeleri Kitap Fuarını Gezdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]