Ankara 'çocuk sahibi olmaya karar vermek, sigarayı bırakmak için fırsat' - Son Dakika
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Ankara 'çocuk sahibi olmaya karar vermek, sigarayı bırakmak için fırsat'

6 saat önce

'Çocuk sahibi olmaya karar vermek, sigarayı bırakmak için fırsat'Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Hamile kalındığı zaman değil, kalmadan önce aslında ebeveynlerin sigarayı bırakmasına karar vermesi gerekiyor.

'Çocuk sahibi olmaya karar vermek, sigarayı bırakmak için fırsat'

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Hamile kalındığı zaman değil, kalmadan önce aslında ebeveynlerin sigarayı bırakmasına karar vermesi gerekiyor. Hatta çocuk sahibi olmaya karar vermek, sigarayı bırakmak için bir fırsat gibi de değerlendirilebilir dedi.

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı ile ilgili 3 türlü etkininin söz konusu olduğunu söyledi. Bunlardan ilkinin '1'inci el içicilik' denilen kişinin sigara kullanması olduğunu belirten Prof. Dr. İlhan, sigara dışında nargile, puro ve pipo kullanımının da yer aldığını kaydetti. Diğerinin '2'nci el içicilik' yani 'pasif içicilik' olduğunu ifade eden Prof. Dr. İlhan, Ortamda birisi içiyorsa, ev, iş yeri veya toplu taşıma aracı olabilir; diğer kişiler de maruz kalıyor. Kişi içmese bile sigaranın dumanındaki zararlı maddelere maruz kalmış oluyorsunuz. Bir diğer etki ise, '3'üncü el içicilik\

Ankara 'çocuk sahibi olmaya karar vermek, sigarayı bırakmak için fırsat'

Gazi Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:35 Kaynak: DHA
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