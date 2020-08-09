ANKARA 'Çocuklar okulun içine girdikleri zaman çok rahat kuralları uygulayabilecek' - Son Dakika

ANKARA 'Çocuklar okulun içine girdikleri zaman çok rahat kuralları uygulayabilecek'

'Çocuklar okulun içine girdikleri zaman çok rahat kuralları uygulayabilecek'ANKARA'da uzman psikolog Esra Taşdemiroğlu, "Kontrollü sosyal hayat ile birlikte çocuklar maske ve dezenfektan kullanımı ile öz bakım becerilerini çok iyi öğrendiler.

'Çocuklar okulun içine girdikleri zaman çok rahat kuralları uygulayabilecek'

ANKARA'da uzman psikolog Esra Taşdemiroğlu, "Kontrollü sosyal hayat ile birlikte çocuklar maske ve dezenfektan kullanımı ile öz bakım becerilerini çok iyi öğrendiler. Çocukların bu süreçte sosyal bir algısı oluştu ve süreci somutlaştırdılar. O anlamda da okulun içine girdikleri zaman çok daha rahat uyum sağlayacaklarını ve kuralları uygulayabileceklerini düşünüyorum" dedi.

Uzman psikolog Esra Taşdemiroğlu, DHA'ya yaptığı açıklamada, çocukların kaygı ile baş etmede yetişkinlere göre daha iyi olduklarını söyledi. Bu süreçte okula başlamakta zorlanan öğrencilerin bile okula karşı büyük özlem duyduklarını belirten Taşdemiroğlu, çocukların uzun süre arkadaş ortamlarından ve kendi özel alanlarından uzak kaldıklarını kaydetti. Anne ve babaların pandemi süreci ile ilgili kaygı yaşadıklarını dile getiren Taşdemiroğlu, "Okulun çok önemli olduğunu akademik ve bilişsel olarak bir destek değil de hatta bu yaşananları daha rahat atlatabilmeleri adına okul ortamının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Alınacak tedbirler çok önemlidir. Ailelerin takip etmesi, gözlemlemeleri oldukça önemlidir; ayrıca sakin kalmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

'OYUN OYNAMA ŞEKİLLERİ DEĞİŞECEK'

Pandemi öncesi performans ve sosyal kaygısı olan çocukların okula her başlama döneminde zorlandıklarını kaydederek, bu süreçte de bu durumu yaşayan çocukların zorlanabileceklerini belirten Taşdemiroğlu, "Çocuğun her zaman, her yıl olağan döngüsünde 'bu kaygı var mıydı, bu yıla özel bir durum mu?' bunu da ayırt etmek çok önemli. Kontrollü sosyal hayat ile birlikte çocuklar maske ve dezenfektan kullanımı ile öz bakım becerilerini çok iyi öğrendiler. Çocukların bu süreçte sosyal bir algısı oluştu ve süreci somutlaştırdılar. O anlamda da okulun içine girdikleri zaman çok daha rahat uyum sağlayacaklarını ve kuralları uygulayabileceklerini düşünüyorum. Çocuklar için en zor kısım temas yani oyun oynamadır. Çocuklar için okul demek bağımsızlıklarını ilan ettikleri, bireysel özel alanları ve arkadaşları onlara ait. Temas çok var ve bu süreçte oyun oynama şekilleri çok değişecek. Bu durumda öğretmenlerine çok büyük görevler düşüyor. Anne ve babalarda kaygılarını çok iyi kontrol etmeleri gerekmekte ve sakin kalıp ortamı gözlemlemeye ihtiyaçları var" diye konuştu.

'ÇOCUKLARA YÖNELİK YAKIN TAKİP ÖNEMLİ'

Anne ve babaların çocuklarını gözlemlerken sakin kalmalarını tavsiye eden Taşdemiroğlu, "Ayrıca çocukların ciddi anlamda rutinleri bozuldu ve öğrenme ortamları değişti. Aylarca evde online eğitim aldılar. Anne ve babaların öğretmenlik yaptığı zamanlarda oldu. Bu durumunda ilişkileri zorladığı anlar oldu. O anlamda tekrardan anne-baba rollerini ve sorumlulukları netleştirmek, 'öğretmen' rolünü artık okula devretmek, çocuğun öğrenme ortamını düzenlemesi için ona yardımcı etmek çok kıymetlidir. En önemlisi de bu dönemde sürdürülebilir rutin oluşturmaktır. Aynı şekilde öğretmenlerinde çok iyi takip durumuna ihtiyaç duyulacak. Çocukların okul ortamına girdiği zaman sosyal mesafe, oyun oynama şekilleri konusunda yönlendirilmeye çok ihtiyaçları var. O anlamda çocuklara yönelik yakın takip, yönlendirici, planlandırılmış-yapılandırılmış oyunlar sunmak oldukça önemlidir" dedi.

'EĞİTİM, GELİŞİM AYAĞINDA ÇOK ÖNEMLİ YERE SAHİP'

Uzman psikolog Taşdemiroğlu, pandemi sürecinde koronavirüsü yakından, ailesinde sağlık problemi yaşayan ya da kayıpları olan çocukların olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Onlar bu süreçten çok daha farklı etkilendiler. Onların okula başlamak ile ilgili daha yüksek kaygıları var. Ailenin bireysel anlamda destek alması ve çocuğa destek aldırması gerekebilir. Onları kaygı durumu diğer çocuklardan çok daha farklı. Anne ve babalar çocukları hakkında tedirgin olmakta haklılar. Ancak okulların açılmasında Bilim Kurulu onay veriyor. Bu konuda yapılan birçok çalışma ve planlama var; buna inanmak ve takip etmek çok önemli. Okul uzaklaşacağımız, mesafe koyacağımız ve çocuklar için 'Bu sene gitmesin' diyebileceğimiz bir yer değil. Gelişim sadece çocuğun fiziksel gelişimi değildir. Sosyo-duygusal, bilişsel gelişimi için okul ortamı çok kıymetlidir. Bunu anne ve babanın çocuğa direk vermesi çok zor. Anne ve babaların çocuklarının sağlık ile ilgili endişelerini anlıyoruz. Ancak Bilim Kurulu 'Okullar açılabilir' dedi ve bu konuyla ilgili planlamaları yapıyorsa burada sakin kalıp gözlemlemek, okulun, öğretmenlerin yapacağı çalışmaları yakında takip etmek gerekir. Her okulda bu konuya dair çalışmalarını yapıyor. Eğitimin gelişim ayağında çok önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyorum."

ANKARA 'Çocuklar okulun içine girdikleri zaman çok rahat kuralları uygulayabilecek'

Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 10:14

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA 'Çocuklar okulun içine girdikleri zaman çok rahat kuralları uygulayabilecek' - Son Dakika
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