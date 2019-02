Ankara Çok Farklı Bir Şehir Olacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Ankara'da turizmden, ticaretten, sanayiden istifade edeceğimiz çok geniş alanlar, sporda yapacağımız çok şeyler var. Bunları yapınca inanın Ankara çok farklı bir şehir olacak." dedi.



Özhaseki, Anıttepe'deki bir otelde Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) üyeleriyle bir araya geldi.



Burada yaptığı konuşmada birçok alanda hızlı değişim ve dönüşüm olduğuna vurgu yapan Özhaseki, değişimin doğru ve zamanında anlaşılmaması durumunda nispi olarak durumun kötüleşeceğini söyledi. Değişim olgusunun her alanda geçerli olduğunu belirten Özhaseki, belediyecilerin de günümüz çağındaki normlara uymak zorunla olduğuna dikkati çekti.



Bazı isimlerin eski metod kullandıklarını ve popülizm ile karşıtlık üreterek belediyecilik yapmaya çalıştığını ifade eden Özhaseki, "Hayretle izliyorum. Biliyorum ki elde bir bütçe var, bununla bir şey yapacağım vs. eldeki bütçeyi harcamak kolay. Çıkıp 10 dakikada dağıtırsınız. Fakat bunun yarını ne? Bundan kolay ne var ki, ama yarın ne olacak?" diye konuştu.



Belediyeciliğin önemine değinen Özhaseki, "Şehirleri nereye götürmek istediğimize karar verip ona uygun projeler üretip milim milim bunu takip etmeliyiz." dedi.



Artık yeni bir dönemin başladığını ifade eden Özhaseki, Ankara'da turizmden yeteri kadar istifade edilemediğini dile getirdi. İnsanların Ankara'ya gelerek işlerini hallettiğini, daha sonra ise hemen ayrıldığını söyleyen Özhaseki, bu insanları Ankara'da tutulabileceğini, bunun için gereken potansiyelin olduğunu ifade etti.



Her şehrin farklı plan ve projeye ihtiyaç duyduğunu belirten Özhaseki, şöyle konuştu:



"Bir şehir tarım şehriyse planı ayrı, turizm şehriyle planı apayrıdır. Ankara'da turizmden, ticaretten, sanayiden istifade edeceğimiz çok geniş alanlar, sporda yapacağımız çok şeyler var. Bunları yapınca inanın Ankara çok farklı bir şehir olacak."



Ankara'nın turizm alanında gelişebileceğine işaret eden Mehmet Özhaseki, "Ankara'da insanları durdurmanın yolunu bulmalıyız. Elmadağ'da kayak merkezi neden yapılmadı. Turizm potansiyeli var, onu da değerlendirmek lazım. Resmi dairede işi olmasa, toplantı olmasa kimsenin burada 2-3 gün kalacak hali yok. Bizim bunlara yönelik projeler yapmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

