Ankara - Çubuk'ta Zincirleme Kaza 3 Yaralı
1 saat önce
Çubuk'ta zincirleme kaza 3 yaralıANKARA'nın Çubuk ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Çubuk'ta zincirleme kaza 3 yaralı
ANKARA'nın Çubuk ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Çubuk-Ankara karayolu'nun Sünlü Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen Murat Eser yönetimindeki 06 BHL 325 plakalı otomobil, Mehmet Memiş Türkoğlu idaresindeki 06 AFL 155 plakalı otomobil ve Ertuğrul Çiğdemtepe'nin kullandığı 06 DC 3522 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 06 DC 3522 plakalı kamyonet tarlaya savrulurken, Murat Eser'in kullandığı 06 BHL 325 plakalı otomobilin tavanı koptu. Kazada yaralanan 3 sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:34 Kaynak: DHA
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