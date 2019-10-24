Ankara-cumhurbaşkanı erdoğan'a avusturya büyükelçisi johannes wimmer güven mektubu takdim etti
38 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Avusturya Büyükelçisi Johannes Wimmer Güven Mektubu takdim etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:23 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Avusturya Büyükelçisi Johannes Wimmer Güven Mektubu takdim etti
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