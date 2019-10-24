Son Dakika Haberleri: Ankara-cumhurbaşkanı erdoğan'a avusturya büyükelçisi johannes wimmer güven mektubu takdim etti
Son Dakika Güncel Ankara-cumhurbaşkanı erdoğan'a avusturya büyükelçisi johannes wimmer güven mektubu takdim etti

Ankara-cumhurbaşkanı erdoğan'a avusturya büyükelçisi johannes wimmer güven mektubu takdim etti

38 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Avusturya Büyükelçisi Johannes Wimmer Güven Mektubu takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Avusturya Büyükelçisi Johannes Wimmer Güven Mektubu takdim etti

Ankara-cumhurbaşkanı erdoğan'a avusturya büyükelçisi johannes wimmer güven mektubu takdim etti

Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:23 Kaynak: DHA
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