Ankara cumhurbaşkanı erdoğan, bulgaristan başbakanı boyko borisov'u kabul etti - Son Dakika

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Ankara cumhurbaşkanı erdoğan, bulgaristan başbakanı boyko borisov'u kabul etti
6 saat önce
ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:39 Kaynak: DHA
ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti
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