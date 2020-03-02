Ankara cumhurbaşkanı erdoğan, bulgaristan başbakanı boyko borisov'u kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara cumhurbaşkanı erdoğan, bulgaristan başbakanı boyko borisov'u kabul etti - Son Dakika

Ankara cumhurbaşkanı erdoğan, bulgaristan başbakanı boyko borisov'u kabul etti

6 saat önce

ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti.

ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti

Ankara cumhurbaşkanı erdoğan, bulgaristan başbakanı boyko borisov'u kabul etti

Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:39 Kaynak: DHA
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