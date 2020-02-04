Ankara -cumhurbaşkanı erdoğan, büyükelçileri kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçileri kabul etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Esvatini, Mozambik, Seyşeller, Nepal, Togo ve Myanmar büyükelçilerini kabul etti. 6 büyükelçi aynı törende birlikte güven mektuplarını sundu.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende; Esvatini Büyükelçisi Sibusisiwe Mngomezulu, Mozambik Büyükelçisi Cesar Francisco de Gouveia Junior, Seyşeller Büyükelçisi Louis Sylvestre Radegonde, Nepal Büyükelçisi Sewa Lamsal, Togo Büyükelçisi Komi Bayadze Dagoh ve Myanmar Büyükelçisi Myint Lwin aynı anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Myanmar Büyükelçisi Lwin, yöresel kıyafetiyle dikkat çekerken, tören Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükelçilerle fotoğraf çektirmesinin ardından sona erdi.
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Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)