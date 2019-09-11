Ankara-cumhurbaşkanı erdoğan büyükşehir belediye başkanları toplantısı'nda konuştu-1
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuştu-1.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:26 Kaynak: DHA
ANKARA-Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuştu-1
Erdoğan'ın Ankara'ya davet ettiği CHP'li büyükşehir belediye başkanları genel merkeze çağrıldı Açılışını Erdoğan'ın yaptığı parkın içler acısı hali yürek burktu CHP'li büyükşehir belediye başkanları toplandı 30 başkandan 29'u Beştepe'deydi! Sadece Lütfü Savaş katılamadı