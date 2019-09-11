Son Dakika Haberleri: Ankara-cumhurbaşkanı erdoğan büyükşehir belediye başkanları toplantısı'nda konuştu-1
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Ankara-cumhurbaşkanı erdoğan büyükşehir belediye başkanları toplantısı'nda konuştu-1

22 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuştu-1.

ANKARA-Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuştu-1

Ankara-cumhurbaşkanı erdoğan büyükşehir belediye başkanları toplantısı'nda konuştu-1

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:26 Kaynak: DHA
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