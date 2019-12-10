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Ankara-cumhurbaşkanı erdoğan'dan 10 aralık insan hakları günü mesajı
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:27 Kaynak: DHA
ANKARA-Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı
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