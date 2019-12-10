Son Dakika Haberleri: Ankara-cumhurbaşkanı erdoğan'dan 10 aralık insan hakları günü mesajı
Son Dakika Güncel Ankara-cumhurbaşkanı erdoğan'dan 10 aralık insan hakları günü mesajı - Son Dakika

Ankara-cumhurbaşkanı erdoğan'dan 10 aralık insan hakları günü mesajı

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı.

ANKARA-Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı

Ankara-cumhurbaşkanı erdoğan'dan 10 aralık insan hakları günü mesajı

Recep Tayyip Erdoğan, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:27 Kaynak: DHA
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