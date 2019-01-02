Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Yeni Şarkı

Ankara Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Yeni Şarkı

16 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan için yeni şarkıYazar ve çevirmen Turgay Evren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yeni bir şarkı yazdı.

Ankara Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Yeni Şarkı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan için yeni şarkı

Yazar ve çevirmen Turgay Evren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yeni bir şarkı yazdı. "Erdoğan, A Tall Man" (Uzun Adam Erdoğan) isimli şarkı AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Daha önce World Is Bigger Than Five, Don't Cry Jerusalem gibi şarkıları yapan yazar ve çevirmen Turgay Evren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bir şarkı yazdı. İngilizce olan şarkıyı kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşan Evren "Erdoğan'ın hayatını ve mazlumlar için verdiği mücadeleyi tüm dünyaya anlatan İngilizce şarkımızı beğenmeniz dileğimle" dedi. AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından da paylaşılan şarkının klibinde, Erdoğan'ın gençliğinden ve siyasi kariyerinden fotoğraflar paylaşıldı. Evren tarafından şarkının çevirisi ise şöyle; "

Vicdanını kaybetmiş bir çağda doğdu o

Sessizliğini koruyan bir dünyada büyüdü

Haksızlığa ve yolsuzluğa karşı gözlerini kapamadı

O mazluma ve garibe karşı asla kayıtsız kalmadı

Erdoğan, Uzun Adam

Beraber yürür milletiyle

Erdoğan, Uzun adam

Çarpışır her türlü zulümle

Özgüvenini kaybetmiş bir ülkede yaşadı o

Yoksulu hor gören güç sahiplerini gördü

Halkına ve tarihine inanmaktan hiç vazgeçmedi

O şefkat ve merhamete olan inancını hiç yitirmedi

Erdoğan, Uzun Adam

Beraber yürür milletiyle

Erdoğan, Uzun adam

Çarpışır her türlü zulümle

DHA

DHA-Gündem - Türkiye - ANKARA,(DHA)

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:16 Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı, Evren, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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