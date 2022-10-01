Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM' nin yeni yasama yılı açılışı nedeniyle Genel Kurul'a hitaben yaptığı konuşmanın ardından Meclis' ten ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mecis çıkışında MHP Lideri Devlet Bahçeli' de eşlik etti
ANKARA/DHA
Kaynak: DHA
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Son Dakika › Güncel › ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli Meclis' ten ayrıldı - Son Dakika
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