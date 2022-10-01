ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli Meclis' ten ayrıldı - Son Dakika
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ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli Meclis' ten ayrıldı

01.10.2022 15:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM' nin yeni yasama yılı açılışı nedeniyle Genel Kurul'a hitaben yaptığı konuşmanın ardından Meclis' ten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM' nin yeni yasama yılı açılışı nedeniyle Genel Kurul'a hitaben yaptığı konuşmanın ardından Meclis' ten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mecis çıkışında MHP Lideri Devlet Bahçeli' de eşlik etti

ANKARA/DHA

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Kaynak: DHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli Meclis' ten ayrıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli Meclis' ten ayrıldı - Son Dakika
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