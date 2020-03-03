Ankara cumhurbaşkanı erdoğan, ingiltere dışişleri bakanı dominic raab'ı kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara cumhurbaşkanı erdoğan, ingiltere dışişleri bakanı dominic raab'ı kabul etti - Son Dakika

Ankara cumhurbaşkanı erdoğan, ingiltere dışişleri bakanı dominic raab'ı kabul etti

6 saat önce

ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ı kabul etti.

ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ı kabul etti

Ankara cumhurbaşkanı erdoğan, ingiltere dışişleri bakanı dominic raab'ı kabul etti

Recep Tayyip Erdoğan, Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:48 Kaynak: DHA
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