Ankara cumhurbaşkanı erdoğan, ingiltere dışişleri bakanı dominic raab'ı kabul etti - Son Dakika

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Ankara cumhurbaşkanı erdoğan, ingiltere dışişleri bakanı dominic raab'ı kabul etti
6 saat önce
ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ı kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:48 Kaynak: DHA
ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ı kabul etti
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