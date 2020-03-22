ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan, kandilini kutlayan Esma anneyi arayıp 'sokağa çıkma' uyarısında... - Son Dakika

ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan, kandilini kutlayan Esma anneyi arayıp 'sokağa çıkma' uyarısında...

ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan, kandilini kutlayan Esma anneyi arayıp 'sokağa çıkma' uyarısında bulundu.

ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan, kandilini kutlayan Esma anneyi arayıp 'sokağa çıkma' uyarısında bulundu

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