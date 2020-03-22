ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan, kandilini kutlayan Esma anneyi arayıp 'sokağa çıkma' uyarısında... - Son Dakika

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ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan, kandilini kutlayan Esma anneyi arayıp 'sokağa çıkma' uyarısında...
6 saat önce
ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan, kandilini kutlayan Esma anneyi arayıp 'sokağa çıkma' uyarısında bulundu.
ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan, kandilini kutlayan Esma anneyi arayıp 'sokağa çıkma' uyarısında bulundu
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 07:09 Kaynak: DHA
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