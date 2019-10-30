Son Dakika Haberleri: Ankara cumhurbaşkanı erdoğan, katar başbakanı el-sani'yi kabul etti
Son Dakika Güncel Ankara cumhurbaşkanı erdoğan, katar başbakanı el-sani'yi kabul etti

Ankara cumhurbaşkanı erdoğan, katar başbakanı el-sani'yi kabul etti

21 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakanı el-Sani'yi kabul ettiANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakanı el-Sani'yi kabul etti

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife el-Sani'yi kabul etti. Beştepe'de basına kapalı olarak gerçekleşen kabulde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu. Kabul yaklaşık 40 dakika sürdü.

Ankara cumhurbaşkanı erdoğan, katar başbakanı el-sani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Katar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 09:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın her davetine katılan Gülben Ergen, 29 Ekim davetine katılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü YPG'ye çimento gönderen Fransız şirkete sert çıkıştı Son dakika: AK Partili Mustafa Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine partisinden istifa etti Son Dakika: Fed faizi 25 baz puan indirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 21:26:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara cumhurbaşkanı erdoğan, katar başbakanı el-sani'yi kabul etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]