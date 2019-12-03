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Ankara-cumhurbaşkanı erdoğan, londra'ya gidişi öncesinde esenboğa havalimanı'nda konuştu -3
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'ya gidişi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda konuştu -3. Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:32 Kaynak: DHA
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