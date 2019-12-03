Son Dakika Haberleri: Ankara-cumhurbaşkanı erdoğan, londra'ya gidişi öncesinde esenboğa havalimanı'nda konuştu -3
Son Dakika Güncel Ankara-cumhurbaşkanı erdoğan, londra'ya gidişi öncesinde esenboğa havalimanı'nda konuştu -3 - Son Dakika

Ankara-cumhurbaşkanı erdoğan, londra'ya gidişi öncesinde esenboğa havalimanı'nda konuştu -3

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'ya gidişi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda konuştu -3.

Ankara-cumhurbaşkanı erdoğan, londra'ya gidişi öncesinde esenboğa havalimanı'nda konuştu -3, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'ya gidişi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda konuştu -3

Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:32 Kaynak: DHA
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