Ankara -cumhurbaşkanı erdoğan, özbekistan cumhurbaşkanı şevket mirziyoyev'i resmi törenle karşıladı... - Son Dakika

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Ankara -cumhurbaşkanı erdoğan, özbekistan cumhurbaşkanı şevket mirziyoyev'i resmi törenle karşıladı...
6 saat önce
Ankara -Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i resmi törenle karşıladı -3. Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 06:08 Kaynak: DHA
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