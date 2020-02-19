Ankara -cumhurbaşkanı erdoğan, özbekistan cumhurbaşkanı şevket mirziyoyev'i resmi törenle karşıladı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara -cumhurbaşkanı erdoğan, özbekistan cumhurbaşkanı şevket mirziyoyev'i resmi törenle karşıladı... - Son Dakika

Ankara -cumhurbaşkanı erdoğan, özbekistan cumhurbaşkanı şevket mirziyoyev'i resmi törenle karşıladı...

6 saat önce

Ankara -Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i resmi törenle karşıladı -3.

Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i resmi törenle karşıladı -3

Ankara -cumhurbaşkanı erdoğan, özbekistan cumhurbaşkanı şevket mirziyoyev'i resmi törenle karşıladı...

Cumhurbaşkanı, Özbekistan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 06:08 Kaynak: DHA
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