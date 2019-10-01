Son Dakika Haberleri: Ankara cumhurbaşkanı erdoğan yeni yasama yılı resepsiyonunda soruları yanıtladı
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Ankara cumhurbaşkanı erdoğan yeni yasama yılı resepsiyonunda soruları yanıtladı

23 dakika önce

ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama yılı resepsiyonunda soruları yanıtladı.

ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama yılı resepsiyonunda soruları yanıtladı

Ankara cumhurbaşkanı erdoğan yeni yasama yılı resepsiyonunda soruları yanıtladı

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:12 Kaynak: DHA
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