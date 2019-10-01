Ankara cumhurbaşkanı erdoğan yeni yasama yılı resepsiyonunda soruları yanıtladı
23 dakika önce
ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama yılı resepsiyonunda soruları yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:12 Kaynak: DHA
ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama yılı resepsiyonunda soruları yanıtladı
GÜNDEM ÖZETİNE EK Erdoğan'ın TBMM'ye giriş yaptığı anda CHP-İYİ Parti ittifakı ikiye bölündü Erdoğan'dan İstanbul depremi yorumu: Deprem değil bina öldürür gerçeği yüzümüze şamar gibi inmiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli mültecilere ilişkin paylaşımda dikkat çeken Aylan bebek detayı