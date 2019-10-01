Son Dakika Haberleri: Ankara cumhurbaşkanı erdoğan yeni yasama yılı resepsiyonunda soruları yanıtladı - 2
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Ankara cumhurbaşkanı erdoğan yeni yasama yılı resepsiyonunda soruları yanıtladı - 2

1 saat önce

ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama yılı resepsiyonunda soruları yanıtladı - 2.

ANKARA Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama yılı resepsiyonunda soruları yanıtladı - 2

Ankara cumhurbaşkanı erdoğan yeni yasama yılı resepsiyonunda soruları yanıtladı - 2

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:40 Kaynak: DHA
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