Son Dakika Haberleri: Ankara cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan esenboğa havalimanı'nda konuştu-3
Son Dakika Güncel Ankara cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan esenboğa havalimanı'nda konuştu-3 - Son Dakika

Ankara cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan esenboğa havalimanı'nda konuştu-3

6 saat önce

ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Esenboğa Havalimanı'nda konuştu-3.

ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Esenboğa Havalimanı'nda konuştu-3

Ankara cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan esenboğa havalimanı'nda konuştu-3

Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:55 Kaynak: DHA
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