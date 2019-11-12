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Ankara cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan esenboğa havalimanı'nda konuştu-2
6 saat önce
ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Esenboğa Havalimanı'nda konuştu-2. Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:55 Kaynak: DHA
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