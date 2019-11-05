Son Dakika Haberleri: Ankara cumhurbaşkanı yardımcısı fuat oktay,'geleceğin meslekleri- mesleklerin geleceği' başlıklı...
Son Dakika Güncel Ankara cumhurbaşkanı yardımcısı fuat oktay,'geleceğin meslekleri- mesleklerin geleceği' başlıklı...

Ankara cumhurbaşkanı yardımcısı fuat oktay,'geleceğin meslekleri- mesleklerin geleceği' başlıklı...

7 saat önce

ANKARA Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,'Geleceğin Meslekleri- Mesleklerin Geleceği' başlıklı kongrede konuştu-2.

ANKARA Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,'Geleceğin Meslekleri- Mesleklerin Geleceği' başlıklı kongrede konuştu-2

Ankara cumhurbaşkanı yardımcısı fuat oktay,'geleceğin meslekleri- mesleklerin geleceği' başlıklı...

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:50 Kaynak: DHA
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