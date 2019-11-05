Ankara cumhurbaşkanı yardımcısı fuat oktay,'geleceğin meslekleri- mesleklerin geleceği' başlıklı...
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ANKARA Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,'Geleceğin Meslekleri- Mesleklerin Geleceği' başlıklı kongrede konuştu-1.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:50 Kaynak: DHA
ANKARA Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,'Geleceğin Meslekleri- Mesleklerin Geleceği' başlıklı kongrede konuştu-1
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