Ankara cumhurbaşkanı yardımcısı fuat oktay, gazi üniversitesi'nin 2019-2020 akademik yıl açılış...
26 dakika önce
ANKARA Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazi Üniversitesi'nin 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı-2.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:31 Kaynak: DHA
ANKARA Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazi Üniversitesi'nin 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı-2
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden asker çekeceğinden haberimiz yoktu Vakıfbank teknik ekibini taşıyan araç şarampole uçtu Memur ve memur emeklisine 2020 yılında zam ve fark yolda Türkiye'nin operasyona hazırlandığı Suriye'de, YPG/PKK'nın panik anları görüntülendi