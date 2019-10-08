Son Dakika Haberleri: Ankara cumhurbaşkanı yardımcısı fuat oktay, gazi üniversitesi'nin 2019-2020 akademik yıl açılış...
Son Dakika Güncel Ankara cumhurbaşkanı yardımcısı fuat oktay, gazi üniversitesi'nin 2019-2020 akademik yıl açılış...

Ankara cumhurbaşkanı yardımcısı fuat oktay, gazi üniversitesi'nin 2019-2020 akademik yıl açılış...

5 dakika önce

ANKARA Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazi Üniversitesi'nin 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı-3.

Ankara cumhurbaşkanı yardımcısı fuat oktay, gazi üniversitesi'nin 2019-2020 akademik yıl açılış..., System.String[]

ANKARA Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazi Üniversitesi'nin 2019-2020 Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı-3

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:47 Kaynak: DHA
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