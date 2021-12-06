Bildiri yayınlayan 103 amiral hakkındaki iddianame tamamlandı - Son Dakika

- Bildiri yayınlayan 103 amiral hakkındaki iddianame tamamlandı

ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bildiri yayınlayan 103 emekli amiral hakkındaki iddianameyi tamamladığını duyurdu.

Başsavcılık, 103 emekli amiral hakkındaki soruşturmayı tamamlamasının ardından hazırlanan iddianamedeki suç unsuru 'Anayasal düzene karşı suç için anlaşmak' oldu.

Daha önce 103 emekli amiralin yayınlamış olduğu bildiriye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 14 kişinin aktif rol oynadığı belirlenmişti. Yapılan çalışmaların ardından gözaltına alınan 10 kişi hakkında, bildirinin kim tarafından kaleme alındığı ve fikrin kimden çıktığı gibi soruların cevabı için soruşturmanın derinleştirilmiş ve amiraller tek tek ifadeye çağırılmıştı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve kamuoyunda 'Amiraller Bildirisi' olarak bilinen soruşturma tamamlanmış olup düzenlenen iddianame Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiştir. İddianame ile 103 şüphelinin 5237 Türk Ceza Kanununun 316/1. Maddesi kapsamında 'Devletin Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma' suçundan cezalandırılmaları talep edilmiştir. Haklarında gözaltı tedbiri uygulananlarla birlikte bir kısım şüphelinin tüm dijital materyalleri incelenmiş, suça konu yazışmalar dijital inceleme raporlarıyla tespit edilerek iddianameye eklenmiştir" denildi.