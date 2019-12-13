Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına... - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına...

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı öncesi FETÖ'nün sınav sorularını örgüt üyelerine dağıttığının tespiti üzerine 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına..., System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı öncesi FETÖ'nün sınav sorularını örgüt üyelerine dağıttığının tespiti üzerine 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. - ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:04 Kaynak: İHA
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