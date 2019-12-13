Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına... - Son Dakika

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına...
6 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı öncesi FETÖ'nün sınav sorularını örgüt üyelerine dağıttığının tespiti üzerine 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:04 Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009 yılında yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı öncesi FETÖ'nün sınav sorularını örgüt üyelerine dağıttığının tespiti üzerine 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. - ANKARA
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