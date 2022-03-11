Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılı 101. Dönem ve 2012 yılı 102. Dönem Kaymakam Adaylığı Sınavı sorularının sınav öncesi FETÖ mensuplarına... - Son Dakika
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılı 101. Dönem ve 2012 yılı 102. Dönem Kaymakam Adaylığı Sınavı sorularının sınav öncesi FETÖ mensuplarına...

11.03.2022 13:58
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılı 101. Dönem ve 2012 yılı 102. Dönem Kaymakam Adaylığı Sınavı sorularının sınav öncesi FETÖ mensuplarına...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılı 101. Dönem ve 2012 yılı 102. Dönem Kaymakam Adaylığı Sınavı sorularının sınav öncesi FETÖ mensuplarına verilmesine ilişkin soruşturmada 3'ü görevde, 1'i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış, 5'i ihraç kamu görevlisi olmak üzere toplam 9 şüpheli...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılı 101. Dönem ve 2012 yılı 102. Dönem Kaymakam Adaylığı Sınavı sorularının sınav öncesi FETÖ mensuplarına verilmesine ilişkin soruşturmada 3'ü görevde, 1'i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış, 5'i ihraç kamu görevlisi olmak üzere toplam 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. - ANKARA

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Fetullahçı Terör Örgütü, Ankara Başsavcılığı, Gözaltı, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılı 101. Dönem ve 2012 yılı 102. Dönem Kaymakam Adaylığı Sınavı sorularının sınav öncesi FETÖ mensuplarına... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılı 101. Dönem ve 2012 yılı 102. Dönem Kaymakam Adaylığı Sınavı sorularının sınav öncesi FETÖ mensuplarına... - Son Dakika
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