Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "2022 KPSS sorularının çalındığına, sızdırıldığına yönelik çıkan iddialarla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü ve... - Son Dakika
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "2022 KPSS sorularının çalındığına, sızdırıldığına yönelik çıkan iddialarla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü ve...

04.08.2022 12:13
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "2022 KPSS sorularının çalındığına, sızdırıldığına yönelik çıkan iddialarla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü ve...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2022 KPSS sorularının çalınarak sızdırıldığı iddialarıyla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2022 KPSS sorularının çalınarak sızdırıldığı iddialarıyla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

Devlet Denetleme Kurulunun 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularının çalınarak sızdırıldığına yönelik iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklama, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü belirtilerek, "ÖSYM tarafından 31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2022 KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavlarına ilişkin olarak 2022 KPSS sorularının çalındığına/sızdırıldığına yönelik çıkan iddialarla ilgili olarak Devlet Denetleme Kurulu tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan suç duyurusu üzerine soruşturma başlatılmıştır. Başlatılan soruşturma çerçevesinde 03/08/2022 günü Ankara Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama ve el koyma kararı doğrultusunda Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimatlarla özel bir eğitim kurumuna ait yayınevi ve dershanesinde aynı gün arama ve el koyma işlemi yapılmış, aramalar neticesinde bir kısım dijital materyaller ile soru kitapçıklarına el konulmuştur. Soruşturma çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi. - ANKARA

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Yediiklim Yayınevi'nin sahibi Münir Çelik: 'Sosyal medyada dolaşan 20 tane soru noktası, virgülüne kadar aynı denilen söylemler asılsızdır' Yediiklim Yayınevi'nin sahibi Münir Çelik: 'Sosyal medyada dolaşan 20 tane soru noktası, virgülüne kadar aynı denilen söylemler asılsızdır' Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan KPSS açıklaması: Yayınevindeki aramada çok sayıda materyal ve kitapçığa el konuldu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan KPSS açıklaması: Yayınevindeki aramada çok sayıda materyal ve kitapçığa el konuldu
Kaynak: İHA

Ankara Başsavcılığı, Ankara, KPSS, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: '2022 KPSS sorularının çalındığına, sızdırıldığına yönelik çıkan iddialarla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü ve... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "2022 KPSS sorularının çalındığına, sızdırıldığına yönelik çıkan iddialarla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü ve... - Son Dakika
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