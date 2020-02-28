Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "27 Şubat 2020 tarihinde Suriye'nin İdlib şehrinde gerçekleştirilen... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: '27 Şubat 2020 tarihinde Suriye'nin İdlib şehrinde gerçekleştirilen... - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "27 Şubat 2020 tarihinde Suriye'nin İdlib şehrinde gerçekleştirilen...

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "27 Şubat 2020 tarihinde Suriye'nin İdlib şehrinde gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu şehit edilen askerlerimize ait olduğu yönünde sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı ve gerçeğe aykırı olarak yayımlanan video, resim ve paylaşımlar hakkında 5237 sayılı...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "27 Şubat 2020 tarihinde Suriye'nin İdlib şehrinde gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu şehit edilen askerlerimize ait olduğu yönünde sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı ve gerçeğe aykırı olarak yayımlanan video, resim ve paylaşımlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216, 217 ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2. maddesi kapsamında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama, Kanunlara Uymamaya Tahrik, Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştır." - ANKARA

Başsavcı, Suriye, İdlib, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:25 Kaynak: İHA
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