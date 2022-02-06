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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan suç teşkil eden paylaşımlar hakkında soruşturma - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan suç teşkil eden paylaşımlar hakkında soruşturma

06.02.2022 00:18
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan suç teşkil eden paylaşımlar hakkında soruşturma

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasına ilişkin sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımlarla ilgili re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasına ilişkin sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımlarla ilgili re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"5 Şubat 2022 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kendisi ve eşinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ve sağlık durumunun iyi olduğu yönünde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımını ilgi tutarak yapılan bir kısım paylaşımlarda; Cumhurbaşkanı'na hakaret, dini değerleri aşağılama vs suç teşkil eden ifadelerle ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımız yetkisinde tespit edilen şüpheliler hakkında re'sen soruşturma başlatılmış olup konuyla ilgili gerekli adli işlemler kolluk birimleriyle birlikte yürütülmektedir."

Haber:  ANKARA,


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Ankara Başsavcılığı, cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan suç teşkil eden paylaşımlar hakkında soruşturma - Son Dakika


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