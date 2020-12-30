Kobani soruşturmasında 108 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika

Kobani soruşturmasında 108 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

30.12.2020 19:27
Kobani soruşturmasında 108 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6-8 Ekim 2014'te gerçekleştirilen ve Kobani olayları olarak bilinen eylemlerle ilgili başlattığı soruşturma kapsamında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da arasında bulunduğu 27'si tutuklu 108 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6-8 Ekim 2014'te gerçekleştirilen ve Kobani olayları olarak bilinen eylemlerle ilgili başlattığı soruşturma kapsamında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da arasında bulunduğu 27'si tutuklu 108 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede 27'si tutuklu, 6'sı adli kontrollü, 75'i yakalamalı olmak üzere toplam 108 kişi şüpheli olarak yer aldı. İddianamede şüphelilerin tamamının "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "37 kez adam öldürme", "31 kez adam öldürmeye teşebbüs", "bayrak yakma", "Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet", "ibadethanelere zarar verme", "24 kez yağma", "38 kez alıkoyma", "bin 750 kez mala zarar verme", "397 kez yakarak mala zarar verme", "bin 60 kez kamu malına zarar verme", "503 kez yakarak kamu malına zarar verme", "264 kez kamu görevlisini silahla basit yaralama" ve "78 kez silahla kasten yaralama" başta olmak üzere toplam 28 suçtan cezalandırılması talep edildi. - ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kobani soruşturmasında 108 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika


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