Otobüs bileti ve battaniyede fahiş fiyata inceleme - Son Dakika
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Otobüs bileti ve battaniyede fahiş fiyata inceleme

06.02.2023 18:42
Otobüs bileti ve battaniyede fahiş fiyata inceleme

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, depremi fırsat bilen bazı otobüs firmalarının bilet fiyatlarını 2-3 kat artırdığı, depremden etkilenen vatandaşların kullanımı için hayati öneme haiz battaniye başta olmak üzere birçok eşyanın fiyatlarının fahiş oranda artırıldığı ihbarları üzerine...

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, depremi fırsat bilen bazı otobüs firmalarının bilet fiyatlarını 2-3 kat artırdığı, depremden etkilenen vatandaşların kullanımı için hayati öneme haiz battaniye başta olmak üzere birçok eşyanın fiyatlarının fahiş oranda artırıldığı ihbarları üzerine inceleme başlatıldığı açıklandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremi fırsat bilen, AŞTİ'de faaliyet gösteren bazı otobüs firmalarının bilet fiyatlarını 2-3 kat artırdığı, depremden etkilenen vatandaşların kullanımı için hayati öneme haiz battaniye başta olmak üzere birçok eşyanın fiyatlarının ilgili satıcılar tarafından fahiş oranda artırıldığı yönünde gelen ihbarlar üzerine 'fiyatları etkileme', 'mal veya hizmet satımından kaçınma' suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca inceleme başlatılmış olup, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir" denildi.


Kaynak: DHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otobüs bileti ve battaniyede fahiş fiyata inceleme - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otobüs bileti ve battaniyede fahiş fiyata inceleme - Son Dakika
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